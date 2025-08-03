Gaziosmanpaşa'da Kuyumcu Altın ve Döviz Toplayarak Kaçtı, Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da müşterilerinden altın ve döviz topladıktan sonra kaçan kuyumcu yakalandı.

Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Hakan G. 31 Temmuz'da işyerinin kepenklerini kapatıp ortadan kayboldu. Sonraki gün işyerine gelen bazı müşteriler, Hakan G'ye ulaşamayınca polise başvurdu.

Kuyumcunun eşi E.G. de 1 Ağustos'ta emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin yaptığı araştırmada, 25 yıllık kuyumcu olduğu belirtilen Hakan G'nin, farklı tarihlerde 24 kişiden çok sayıda altın ve döviz aldığı, çeşitli bahanelerle bu kişileri oyalayarak aldıklarını geri vermediği, daha sonra da kayıplara karıştığı belirlendi.

"Güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan kuyumcu, 2 Temmuz'da yakalandı.

Gözaltına alınan kuyumcu Hakan G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kuyumcunun esnaf komşusu Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mağdurlar çok. Karakollara başvurdular. Bazıları 2 kilogram, 3 kilogram 5 kilogram altın teslim etmiş." dedi.