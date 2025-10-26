Haberler

Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu Etkinliği Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 5. Cumhuriyet Koşusu'nu gerçekleştirdi. 6 kilometrelik parkurda 2 binden fazla koşucu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5. Cumhuriyet Koşusu etkinliği düzenlendi.

Sedat Balkanlı Spor Parkı'ndan başlayan organizasyonda sporcular, 6 kilometrelik parkurda yarıştı.

Katılımcılar, Kemal Şeker Bulvarı'ndan İstanbul Caddesi'ne, oradan da Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinden tekrar başladıkları yere gelerek yarışı tamamladı.

Yarış kapsamında ayrıca aynı güzergah üzerinde gençler 2 kilometre, çocuklar ise 1 kilometre parkurlarında yarıştı.

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de sporcularla birlikte parkurda yer aldı.

Koşunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karadeniz, "Bugün 5'incisini düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu'na 2 binden fazla koşucu katıldı. Her yıl katılımın artmasını istiyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyorum. 29 Ekim'de de Cumhuriyet kutlamalarımız olacak. Tüm Gaziosmanpaşalıları bu etkinliklere davet etmiş olalım." dedi.

Yarışta dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verdi.

Sporcuların yarıştığı 6 kilometrelik parkurda, erkeklerde Abdullah Tuğluk birinci, Salih Teksöz ikinci, Emin Berke Murathan üçüncü, Sultan Orhan dördüncü, Gürkan Çekiç beşinci oldu.

Kadınlarda Damla Çelik birinci, Gamze Altuntaş ikinci, Özlem Kaya Alici üçüncü, Dilay Yıldızhan dördüncü, Buse Mayda beşinci olarak yarışı bitirdi.

AASK sporcusu yaş kategorisinde 5. oldu

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul da 6 kilometrelik parkurda ter döktü.

Kul, yarışta 21 dakika 45 saniyelik derecesiyle 468 katılımcı arasından genelde 34'üncü, 35-39 yaş kategorisinde ise 5. oldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Salmış, Kul'a kürsüde kupasını ve ödülünü takdim etti.

