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Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

34 HLC 58 plakalı Audi marka aracın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette 27 BBR 42, 27 SB 991, 27 ANV 880 ve 68 ADH 551 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayda 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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