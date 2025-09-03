Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Et Satan Kasap Kapatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tüketim tarihi geçen ürün satan kasap kapatılarak para cezası uygulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şahinbey Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte "et bankası" isimli iş yerini denetlediklerini belirtti.

Tahmazoğlu, "Temiz etleri çekiyormuş gibi yapıp çekmeden gizli bölmeye ayırıp, bozulmuş ve pis etleri makinede çekerek vatandaşımıza satan iş yeri belediyemiz tarafından kapatılmış, para cezası uygulanmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın sağlığıyla oynanmasına, vicdansızlara asla ve asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tahmazoğlu tarafından paylaşılan görüntülerde, zabıta ekiplerinin kıyma makinesini yan tarafa çektiğinde duvarda bir bölme bulunması, kıyma makinesinin altına yapılan düzenek, tarihi geçmiş, satışa uygun olmayan etler ve ürünler ile işletmenin kapatılması yer alıyor.