Gaziantep'te spor alt yapısına katkı sağlayacak protokol imzalandı - Haberler

Gaziantep'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında şehrin spor altyapısını güçlendirecek "Okullardan Olimpiyatlara Sportif Eğitim Proje Protokolü" imzalandı.

Çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve duygusal açıdan dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi, birçok branşta eğitimlerine katkıda bulunarak, sporu tabana yaymayı amaçlayan protokol, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek.

Festival Park'ta düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı sonrası imzalanan protokol kapsamında, il merkezi ve çevre ilçelerde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki kız ve erkek öğrencilerine yönelik yetenek taramaları gençlik ve spor kulübü tarafından yapılacak.

Testler sonucunda öğrencilerin yetenekleri belirlenerek ilgili branşlara yönlendirilecek.

Törende ayrıca ALG Spor Kulübü, Adam Voleybol Spor Kulübü ile Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcu altyapısına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolle il genelinde kız öğrencilere yönelik yetenek testleri yapılacak. Yetenek testlerinde başarılı olan 2 bin kız öğrenci, kulüp altyapılarına girmeye hak kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi bu iş birliğinde lojistik destek sağlayacak.