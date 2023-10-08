Gaziantep'te Narkotik Operasyonunda Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan bir narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir adrese yönelik narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adreste yapılan aramalarda ise 160 kilo aseton, 10 kilo metamfetamin, 1 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 2 adet cam beher, 2 adet metal kazan, 1 adet ısıtıcı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.