Gaziantep'te Modern Sulama Projesi Devam Ediyor

Gaziantep'te Modern Sulama Projesi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep İslahiye Ovası'ndaki tarım arazilerini sulamak için Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım çalışmalarına devam ediyor. Proje tamamlandığında 87 bin dekardan fazla alan cazibeli sulama sistemine kavuşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Orta Ceyhan Menzelet Projesi kapsamında, Gaziantep'teki İslahiye Ovası sulama kanallarıyla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tarım arazilerinin suyla buluşmasını sağlamak için Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Yıl sonuna kadar 50 bin dekar tarım arazisini sulamaya açmayı hedeflediklerini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Proje tamamlandığında 87 bin 830 dekarlık sulama sahasının 81 bin 540 dekarlık bölümünün cazibeli olarak sulanacağını, sadece 6 bin 290 dekarlık bölümünün pompajla sulanacağını ve böylelikle enerji girdisinden kaynaklı giderlerin azalmasıyla birlikte çiftçilerimize zirai gelir artışı konusunda önemli ölçüde fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.