Gaziantep'te Kuzeyşehir'e İşlevsel Millet Bahçesi İnşa Ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzeyşehir'e inşa edilen 130 bin metrekarelik millet bahçesinin yapımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su verimliliğine sahip ve kurakçıl şartlara dayanıklı yapılacak olan millet bahçesinde geçirimli beton sistemi ve modern drenaj hattıyla su kaybı önlenmesi hedefleniyor.

Bahçede, çocuk oyun alanı, millet kıraathanesi, basketbol ve futbol sahaları, fitness, konser ve piknik alanı, meydan, bisiklet ve yürüyüş yolları, süs havuzları ile 150 araçlık otopark yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte çevre dostu alanlar yapmaya devam edeceklerini belirterek,"Proje bittiğinde Kuzeyşehir'de hiçbir genç, hiçbir aile merkeze gitmeye gerek duymayacak. İhtiyaç duyduğu her şey burada olacak. İnsan dostu, aile dostu, genç dostu, engelli dostu bir millet bahçesini Kuzeyşehir'imize kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.