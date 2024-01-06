Gaziantep'te kimyasal yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yabancı plakalı kimyasal ürün yüklü bir tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.B. yönetimindeki yabancı plakalı kimyasal ürün yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır, ekiplerin gerekli incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.