Gaziantep'te "İhtiyaç Analizi Toplantısı" düzenlendi

Gaziantep Ticaret Borsası, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için İhtiyaç Analizi Toplantısı düzenledi. Toplantıda sektörün rekabetçiliğini artırmak amacıyla stratejik yol haritaları ve ihracat kapasiteleri ele alındı.

Gaziantep'te gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar için "İhtiyaç Analizi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve GTB tarafından yürütülen "GTB Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

Projeyle, kentte gıda sektörünü küresel ölçekte daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmanın hedeflendiği bildirildi.

Toplantıda, firmaların mevcut yapıları, ihracat kapasiteleri, gelişim alanları ile hedef pazar analizleri ve hedef pazarlar ile firmaların bu pazarlara erişimini kolaylaştıracak stratejik yol haritaları ele alındığı belirtildi.

Aynı zamanda firmaların ihracat yetkinliklerini artırmaya, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye için planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Haberler.com

