Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te dolandırıcılık soruşturması kapsamında 32 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı. Operasyon, Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Şüphelilerin 24 mağduru 1 milyon 83 bin 640 lira dolandırdığı belirlendi.

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, telefon ve bilgisayar gibi dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, 24 mağduru toplam 1 milyon 83 bin 640 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

Güney Koreli yayıncı İstanbul'da çekim yaptı, sonrası rezalet
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.