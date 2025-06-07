Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, telefon ve bilgisayar gibi dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, 24 mağduru toplam 1 milyon 83 bin 640 lira dolandırdıkları tespit edildi.