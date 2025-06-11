Gaziantep'te Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangınında 100 dönüm alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangınında 100 dönüm alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra saatlerinde Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle arazide başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çiftçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftçiler ise traktörleriyle arazileri sürerek yangının yayılmasının önüne geçti. Hasadı yapılmış tarlaların da içinde olduğu onlarca dönüm arazi yangından etkilendi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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