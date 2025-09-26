Gaziantep'te Ahilik Haftası Kapsamında Pilav Dağıtımı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ahilik haftası nedeniyle pilav dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Ulu Cami önünde pilav dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Dağıtıma, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan ve diğer oda başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ahilik Haftası nedeniyle esnaflar arası diyalog ve dayanışmayı pekiştirip, yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Tahmazoğlu, Ahiliğin, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir. Doğruluktan dürüstlükten ödün vermeden, iş ve meslek hayatında saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü Ahilik geleneğini esas alan esnaf ve sanatkarlarımızın yetişmesi dileğiyle tüm esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve halkımızın Ahilik Haftasını kutlarım." dedi.