Gaziantep'te 887 Sosyal Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'te 887 Sosyal Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 14 bin konut projesinin 1. etap çalışmaları kapsamında Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de toplam 887 konutu hak sahiplerine teslim etti. Proje, 5 yıl boyunca her 6 ayda bir 1000 konut üreterek devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 14 bin konut projesi kapsamında 1'inci etapta 887 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal konut çalışmaları devam ederken 1'inci etapta Kuzeyşehir'de 387, Güneyşehir'de ise 500 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

GBB, mevcut inşaatlarının tamamlanmasının ardından uygun fiyatlara 5 yıl boyunca her 6 ayda bir 1000 konut üretip satışa sunacak ve hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.