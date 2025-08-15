Gaziantep Nurdağı'nda Depremzedelere 23 Ahır İnşa Edilecek

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, depremzedeler inşa edilecek 23 ahırı ilkinin temeli atıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin vurduğu Nurdağı ilçesinde ahırı yıkılan hak sahipleri için yapılacak toplam 23 ahırın inşası kapsamında ilk temel atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerine 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Kredinin geri ödemesi ise 20 yıl vadeyle gerçekleştirilecek.

Gedikli Mahallesi'nde temel atma törenine; Nurdağı Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Gaziantep İl AFAD Müdürü Mahmut Coşkun ve hak sahipleri katıldı.Törende konuşan Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, "Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Gedikli Mahallesinde ilk ahır temelini atıyoruz. Rabbim Hayırlı uğurlu eylesin, Bu temel ile birlikte inşallah TÜREKVET kayıtı olan ve depremden öncesinde son bir yılda aktif hayvancılık yapan vatandaşlarımızdan toplam 23 hak sahibimizin temellerini atacağız. Nurdağı Depremde en çok etkilenen yerlerden birisidir. Bu zararların giderilmesi kapsamında da birçok işler yapılıyor. Konutlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor.7 bin 400 konuttan 3 bin 500'ü hak sahiplerimize teslim edildi. Ahır sahibi hak sahiplerimize AFAD başkanlığımız hayvan yetiştiricilerine bir kredi desteği sundu. Bu destek kapsamında da ahırlar yapılacak. Bize destekleri olan Başta Sayın Cumhurbaşkanımza, bakanlarımıza teşekkürlerimiz sunuyoruz" dedi.Yapılan en kısa sürede tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirten Kaymakam Erciyas, projeye emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.