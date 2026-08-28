Gaziantep İş Dünyasından Zafer Bayramı Mesajları

Gaziantep'teki bazı iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, mesajında, Büyük Zafer'in bağımsızlık ateşini bugün üretim, alın teri ve ihracatla geleceğe taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin kendi topraklarında özgür ve başı dik yaşama iradesinin en güçlü tecellisi olduğunu ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

"Kahraman ecdadımızın kanlarıyla sulayarak bize vatan kıldığı bu aziz topraklara olan borcumuzu; daha çok üreterek, alın terimizi berekete dönüştürerek ve ülkemizi ekonomik alanda en üst seviyeye çıkartarak ödeyebiliriz. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini ve bereketini dünyanın dört bir yanına ihraç eden kuru meyve sektörümüz, Büyük Zafer'in bize ilham veren kararlılığıyla yoluna devam etmektedir."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye–Suriye İş Konseyi Başkanı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mahsum Altunkaya ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Tarihten alınan cesaretle bugün sanayide, ihracatta ve kalkınmada yeni başarılara imza atmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Altunkaya, "104 yıl önce sahada sergilenen inanç, kararlılık ve kahramanlık ruhu, bugün fabrikalarımızda, üretim tesislerimizde ve ihracat maratonumuzda bizlere yol göstermeye devam ediyor. Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bize emanet ettiği bu kutsal vatanı ekonomik açıdan daha güçlü kılmak, üretimi artırmak ve sanayimizin rekabet gücünü küresel pazarlarda en üst seviyeye çıkarmak ana hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de "Eşsiz kahramanlıklara sahne olmuş milli mücadelemizin büyük zaferle sonuçlandığı bu özel günde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." görüşüne yer verdi.

ünverdi, 30 Ağustos'un, aziz Türk milletinin vatan ve bayrak uğruna, tüm imkansızlıklara rağmen inançla yazdığı destansı mücadelenin ve bunun sonucunda gelen zaferin adı olduğunu aktardı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara ise 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zaferin değil bağımsızlığa, milli egemenliğe ve özgür bir geleceğe duyulan sarsılmaz inancın da sembolü olduğunu kaydetti.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Bulut da İnşaat mühendisleri olarak tarihi sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek, "Bizler, bu toprakların bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Atalarımızın canı pahasına kurduğu cumhuriyeti, bilim ve tekniğin ışığında daha güvenli, çağdaş ve kalkınmış kentler inşa ederek yarınlara taşıma kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA