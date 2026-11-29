GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan ve Amik Ovası'ndaki tarım arazilerini sulayan Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'a yükseldi. Bu durum çiftçilerin yüzünü güldürürken; İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, barajın 1 milyon 200 bin dönümü sulayacağını ifade etti.

Hatay Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanması için 1974'te Karasu Çayı üzerinde yapılarak su tutmaya başlayan Tahtaköprü Barajı, 9 yıl önce 11 metre yükseltilip su tutma kapasitesi 454 milyon metreküp kapasiteye çıkarıldı. 2025 yılı Kasım ayında kuraklık nedeniyle yüzde 6 olan doluluk oranı, 2026 yılının son aylarında etkili olan yağışlarla yüzde 60'a çıktı. Aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerinde bulunan ve 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan barajda yükselen su seviyesi, çiftçinin de yüzünü güldürdü.

'SON 70 YILIN KURAKLIĞINI YAŞAMIŞTIK'

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, barajın 1 milyon 200 bin dönümü sulayacağını ifade ederek, "Kasım ayı itibarıyla İslahiye sınırında bulunan Tahtaköprü Barajı'ndayız. Geçen yıl yağışların çok az olduğu bir seneydi. Son 70 yılın kuraklığını yaşamıştık. 2026 yılında eylül-ekim-kasım aylarında yağış miktarının metrekareye 200 kilogram düşmesi ile son 70 yılın yağışlı aylarını yaşadık. Tahtaköprü Barajı'nın 11 metre yükseltilmesi ile kapasitesi artan barajımızda geçen yılın bu ayında yüzde 6 olan doluluk oranı, bu yıl kasım ayı itibarıyla yüzde 60 oranında doluluk oranını yakalamıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı