Gaziantep'in Bakır Ustaları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gaziantep'in bakır ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gaziantepli bakır ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bakır ustası Ali Atilla Tayşi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğrafından yana kullandı.

Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" fotoğrafına oy veren Tayşi, "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Kartallar" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bakır ustası Yusuf Büyükçarpar ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Onun Filistin'i", "Günlük hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamukçu", "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Bakır ustası Mehmet Sakca da "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını seçti.

Bakır ustası Hasan Yılmaz ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk' un "Kar eğlencesi", "Haber" kategorisinde Ali Cedallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafına "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy verdi.