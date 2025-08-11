Gaziantep Hassa Tüneli Projesi için Yurtdışı Finansman Anlaşması İmzalandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hassa Tüneli Projesi'nde yurtdışı finansman anlaşmasının imzalandığını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesi için yurt dışı finansmanının hazır olduğunu ifade etti.

Projenin Gaziantep'i liman kenti yapacak olan bir çalışma olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Modern İpekyolu olarak adlandırılan ve Gaziantep'i liman kenti yapacak olan projemiz tamamlandığında, sanayinin kalbi Gaziantep, Amanoslar'ın altından yapılacak iki karayolu ve bir demiryolu tüneli ile İskenderun'a bağlanacak. Cumhuriyet tarihinin en önemli projesiyle ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü finansman çalışmalarının sonunda, proje için 1.4 milyar avroluk dış finansman sağlandı. Kredi maliyeti ise EURIBOR yüzde 0,80 olan projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Finansmana İsveç ve İtalya'nın ihracat kredi kuruluşları, EKN ve SACE ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi altında çeşitli uluslararası bankalar katıldı. Gazi şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun."