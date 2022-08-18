Gaziantep gündem: Gaziantepli Esnaf: Evime Bir Tane Ekmek Götüremiyorum Akşam

Gaziantep gündem haberi: CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan’ın dinlediği esnaf, “Ekmek parası buluyor musunuz, diye bir sorun. Evime bir tane ekmek götüremiyorum akşam. Alışveriş yok, vatandaşta para yok, ben kime satacağım?” dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın dinlediği esnaf, "Ekmek parası buluyor musunuz, diye bir sorun. Evime bir tane ekmek götüremiyorum akşam. Alışveriş yok, vatandaşta para yok, ben kime satacağım?" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep'te esnaf ve yurttaşı ziyaret etti. Gaziantepliler, sorunlarını Kaplan'a anlattı.

Meyve satıcısı bir esnaf, Kaplan'a "Ekmek parası buluyor musunuz, diye bir sorun. Önce bir ekmeğimin parasını sorun. Evime bir tane ekmek götüremiyorum akşam. Alışveriş yok, vatandaşta para yok, ben kime satacağım? Ben mecbur alıyorum burada çürüyor, çöpe atıyorum" dedi.

Kaplan'ın 'seçimlerde mevcut iktidara devam deyip demeyeceğini sorduğu esnaf, "Siz diyorsanız biz de diyelim" yanıtını verdi. Kaplan'ın "Biz dur demek için dolaşıyoruz" sözlerine de "Bizde dur deriz" karşılığını verdi.

Oyuncak satan bir esnaf da Bağ-Kur primlerini ve sigortalarını ödeyemediğini söyleyerek, "Ben sana vergi veriyorsam sen de devlet hastanelerinin hepsini halkına açacaksın sosyal devletim diyorsun. Bak gidemiyorum" diye konuştu.

Kaplan ise "Bizim iktidarımızda hiçbir vatandaşımız Bağ-Kur borcundan dolayı sağlık yönünden eksik kalmayacak" dedi.