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GAZİANTEP - Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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