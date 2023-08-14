Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, greve çıkan işçileri patronu överek vazgeçirmeye çalıştı

Bir tekstil firmasında grev kararı alan işçileri ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, patronun yaptığı hayır işlerini anlatarak işçileri grevden vazgeçirmeye çalıştı. Patronlarının okul, AMATEM, cami gibi hayırlar yaptığını belirten Şahin, "Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci. Yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi... Cumhurbaşkanımız iki yıllık sürede bu enflasyonu tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır." dedi.

Gaziantep'te bir tekstil firmasında çalışan ve maaşlarına yapılan zamma itiraz eden işçiler grev kararı aldı. Fabrikayı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada tekstil şirketi sahibinin yaptığı hayır eserlerini anlatarak, işçilere işe dönme çağrısında bulundu.

"ARADA FİTNE ÇALIŞIYOR"

Fabrika önünde işçilere hitap eden Şahin, "Bu adam sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak. 'Uyuşturucu sorunu var' dedim. AMATEM'i yaptı. Dedi ki, 'Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım'... Şireci dediğiniz adam bu. Arada fitne çalışıyor, arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba-oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok."

"AZICIK SABIR"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci... Yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi... Cumhurbaşkanımız iki yıllık sürede bu enflasyonu tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır. Biz bunu çözerken beraber çözeceğiz. Beni arıyor 'Kurban olayım, şu işi çözün. diyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bu işin kazananı vallahi billahi yok."

ÇALIŞANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Fatma Şahin'in konuşması, bazı işçilerin tepki göstermesi nedeniyle sık sık kesildi.