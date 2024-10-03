Üye Girişi
Haberler

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Şişli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene siyaset, spor ve sanat camiasından birçok kişi katıldı. Eşi Canan Cıvaoğlu, uzun yıllar süren birlikteliklerinin kendisi için büyük bir boşluk oluşturduğunu belirtti.

İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi, Şişli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Cıvaoğlu için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile siyaset, spor, sanat ve medya camiasından birçok kişi katıldı.

Taziyeleri kabul eden Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, 55 yıllık birlikteliklerinin ardından eşini kaybetmenin kendisi için büyük boşluk olacağını ifade etti.

Güneri Cıvaoğlu'nun birçok vasiyeti olduğunu belirten Canan Cıvaoğlu, "Çok şeyler söyledi. Fakat en aklımda kalan mezarlığına kokulu yasemin istiyordu." dedi.

İş adamı Aydın Doğan ise Cıvaoğlu ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını söyleyerek, "Değerli bir arkadaşımızdı. Ayrıca bir dostluğumuz da vardı. Son günlere kadar hep beraberdik. Beraber oturduk, beraber kalktık. Nasip bu kadarmış. O da zaten çok uzamayacağını biliyordu." diye konuştu.

Cıvaoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

Güneri Cıvaoğlu Politika istanbul Magazin Siyaset 3-sayfa Güncel Şişli Medya Spor

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Mamak, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Üsküdar gemi kazasında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne? KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir?
title