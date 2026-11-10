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GAÜN'de Atatürk'ü anma koşusu 88. yıl dönümünde yapıldı, Rektör Doğan madalya verdi

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GAÜN'de Atatürk'ü anma koşusu 88. yıl dönümünde yapıldı, Rektör Doğan madalya verdi
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GAÜN'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları, düzenlenen törende GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından takdim edildi.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi.

Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda katılımcılar, dereceye girmek için yarıştı.

Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye girenlere madalyalarını GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan takdim etti.

Kaynak: AA
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