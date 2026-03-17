Haberler

Gana ile Kırgızistan arasında diplomatik ve siyasi işbirliği anlaşmaları imzalandı

Gana ile Kırgızistan arasında diplomatik ve siyasi işbirliği anlaşmaları imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Kırgızistan ile diplomatik pasaportlara vize muafiyeti anlaşması ve siyasi istişare mekanizması kurma konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Bu ziyaret, Gana'nın Kırgızistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesi ile Kırgızistan arasında diplomatik pasaportlara vize muafiyeti sağlanması ve siyasi istişare mekanizması kurulmasına yönelik anlaşmaların imzalandığını açıkladı.

Ablakwa, Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Ablakwa, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev tarafından resmi ziyaret kapsamında ağırlanmaktan onur duyduğunu belirtti.

Ziyaretin ilişkilerde bir ilki temsil ettiğine dikkati çeken Ablakwa, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan ilk Afrikalı dışişleri bakanı olduğunu ifade etti.

Ablakwa, iki ülke arasında diplomatik pasaportlara vize muafiyeti sağlanması ve siyasi istişare mekanizması kurulmasına yönelik anlaşmalar imzalandığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Gana ile Kırgızistan arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında, diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti sağlanması konusunda mutabakata varıldı. Taraflar, uygulamanın ilerleyen dönemde umuma mahsus pasaport sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini hedefliyor."

Ayrıca düzenli siyasi istişarelerin yapılmasına yönelik de bir anlaşmanın imzalandığı bilgisini veren Ablakwa, bu mekanizmanın siyasi diyaloğun kurumsallaştırılması ve işbirliği alanlarının genişletilmesi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Ablakwa, iki ülkenin özellikle altın madenciliği başta olmak üzere ekonomik işbirliği alanlarında stratejik ve vizyoner bir ortaklık kurma iradesi ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gana ve Kırgızistan'ın bulundukları kıtaların önde gelen altın üreticisi ülkelerden olduğuna işaret eden Ablakwa, bu alanda karşılıklı fayda temelinde işbirliği hedeflendiğini bildirdi.

Ablakwa, ayrıca, Gana'nın ekonomik çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda yeni pazarlar arayışında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

