Gana, Tarımda Dönüşüm İçin Japon Firmadan 100 Milyon Dolar Yatırım Alacak

Gana, yapay zeka teknolojileriyle dönüşüm için Japonya'daki tarım teknolojileri firmasından 100 milyon dolarlık yatırım alacak.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) kapsamında tarım teknolojileri firması Degas Limited'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Doga Makiura ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Mahama, görüşmeye ilişkin ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin tarım sektöründe yapay zeka teknolojileriyle dönüşüm için Degas Limited'den 100 milyon dolarlık yatırım alacağını belirtti.

Mahama, bu girişimin tarımı modernize edeceğini, değer zincirlerini güçlendireceğini ve gençler için yeni istihdam fırsatları yaratacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Degas, bugüne kadar 122 bin dönüm arazide 86 binden fazla küçük çiftçiye finansman sağladı. Çiftçilerin gelirlerini ikiye katladı ve yüzde 95 geri ödeme oranı yakaladı. Yapay zeka destekli uydu takibi ve hassas tarım yöntemleriyle, girdilerden pazara kadar değer zincirlerini güçlendirecek, gıda güvenliğimizi artıracak ve gençlerimiz için daha fazla iş oluşturacağız."

Degas Limited'in uydu izleme ve hassas tarım teknolojileriyle çiftçilerin girdi dağıtımını optimize etmesi, karar süreçlerini geliştirmesi ve üreticileri doğrudan pazarlara bağlaması bekleniyor.

Bu girişim, Gana hükümetinin tarımda modernleşme, gıda güvenliğinin artırılması ve genç işsizliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu şekilde hayata geçirilecek.