CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Erdoğan'ın Emeklilere Yönelik Açıklamalarını Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, emeklilerin hayat pahalılığını iliklerine kadar hissettiklerini de maaşlardaki adaletsizliği de kabul etti. Peki kabul etti de ne yaptı? Yıllardır olduğu gibi bir kez daha milletten sabır göstermesini istedi. Millet karnını doyuramıyor ama anlaşılan Cumhurbaşkanı milletin karnını yalanlarla doldurmaya kararlı. Neymiş, emekli aylıklarını artırırsak Türkiye'de çivi çakacak bütçe kalmazmış. Bu kesinlikle doğru değil. Çünkü bütçe, bir tercih meselesidir. Siz kaynakları, birileri hazineye hortum takacak diye hiç uçak inmeyen havalimanı yapmaya harcarsanız, yandaş patronların yüz milyonlarca liralık borçlarını tek kalemde silip gelirleri azaltırsanız, elbette 'Emekliye paramız yok' dersiniz. Çünkü emekli sizin için ikinci vatandaş konumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Kütahya mitinginde, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"ERDOĞAN BUGÜN YAPTIĞI KONUŞMADA, EMEKLİLERİN HAYAT PAHALILIĞINI İLİKLERİNE KADAR HİSSETTİKLERİNİ DE MAAŞLARDAKİ ADALETSİZLİĞİ DE KABUL ETTİ"

"Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, emeklilerin hayat pahalılığını iliklerine kadar hissettiklerini de maaşlardaki adaletsizliği de kabul etti. Peki kabul etti de ne yaptı? Yıllardır olduğu gibi bir kez daha milletten sabır göstermesini istedi. Millet karnını doyuramıyor ama anlaşılan Cumhurbaşkanı milletin karnını yalanlarla doldurmaya kararlı. Neymiş, emekli aylıklarını artırırsak Türkiye'de çivi çakacak bütçe kalmazmış. Bu kesinlikle doğru değil. Çünkü bütçe, bir tercih meselesidir. Siz kaynakları, birileri hazineye hortum takacak diye hiç uçak inmeyen havalimanı yapmaya harcarsanız, yandaş patronların yüz milyonlarca liralık borçlarını tek kalemde silip gelirleri azaltırsanız, elbette 'Emekliye paramız yok' dersiniz. Çünkü emekli sizin için ikinci vatandaş konumunda.

"MİLLET OLARAK ERDOĞAN'A BİR TÜRLÜ YETEMİYORUZ, YETERİNCE ÇALIŞMIYORMUŞUZ"

2009 yılında emeklilerin toplam nüfusa oranı yüzde 12,6'ydı, milli gelirden aldıkları pay da yüzde 6,8'di. Yıllardan bu yana emekli sayısı artmasına karşın toplam gelirden aldıkları pay azaldıkça azalıyor. Bugün emeklilerin oranı yüzde 16'yı geçmişken aldıkları pay yüzde 4 buçuğun altına indi. Erdoğan diyor ki 'Emekli maaşlarının artması için milletin daha çok çalışması lazım.' Sayın Erdoğan, millet geçinebilmek için iki-üç işte, akşamları işportaya çıkıyor, emekli olan maaşı yetmediği için sigortasız çalışmaya devam ediyor. Ama millet olarak Erdoğan'a bir türlü yetemiyoruz, yeterince çalışmıyormuşuz. Bin odalı sarayın elektriğini kapasalar bile kaç emekliye istenen zammı yapabilirler. Ama beyler ne diyor, 'İtibardan tasarruf olmaz.'

"BU MİLLET DAHA İYİ BİR YAŞAMI HAK EDİYOR. ONA BUNU REVA GÖRMEYENLERİ GÖNDERMEYE KARARLIYIZ"

Tasarrufu millet yapıyor; 1 kilo et yerine 250 gram alıyor, 1 kilo domates değil yarım kilo alıyor ama ülkeyi yönetenler lüks içinde yaşayıp emekliye gelince de 'Para yok' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ülke çok zengin bir ülke, emekliye de çalışana da para var. Mesele tercih meselesidir. Biz CHP olarak emekliden, emekçiden yana olmayı her zaman tercih ediyoruz. Erdoğan istediği kadar olmaz desin, CHP iktidarında en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine nasıl çıkarılacağını, emeklinin insan onuruna yaraşır aylıkları nasıl alacağını herkes görecek. Çünkü bu millet daha iyi bir yaşamı hak ediyor. Ona bunu reva görmeyenleri göndermeye kararlıyız."