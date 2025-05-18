Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Konya'daki Galatasaraylı taraftarlar, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

Karaman

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapan taraftarlar, daha sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Parkı'na giderek kutlamalara devam etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da taraftarlar araçlarıyla şehir turu yaparak kutlamalara katıldı.

Dazkırı ilçesinde şampiyonluk kutlamalarında Ahmet Kadir Bayram ile Baha Uysal, kız arkadaşlarına evlilik teklifinde bulundu.

Çiftlerin çevresine toplanan taraftarlar, alkış ve sloganlarla bu mutlu anlara eşlik etti.