Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Konya'daki Galatasaraylı taraftarlar, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

Karaman

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapan taraftarlar, daha sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Parkı'na giderek kutlamalara devam etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da taraftarlar araçlarıyla şehir turu yaparak kutlamalara katıldı.

Dazkırı ilçesinde şampiyonluk kutlamalarında Ahmet Kadir Bayram ile Baha Uysal, kız arkadaşlarına evlilik teklifinde bulundu.

Çiftlerin çevresine toplanan taraftarlar, alkış ve sloganlarla bu mutlu anlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.