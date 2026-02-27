Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak. Galatasaray, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea-PSG eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.
  • İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
  • Galatasaray, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea ile Paris Saint-Germain maçının galibiyle oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea - PSG eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

EŞLEŞMELER

  • Real Madrid - Manchester City
  • Bodo/Glimt - Sporting
  • Paris Saint-Germain - Chelsea
  • Newcastle United - Barcelona
  • Liverpool - Galatasaray
  • Atletico Madrid - Tottenham
  • Atalanta - Bayern Münih
  • Arsenal - Bayer Leverkusen
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCirkin Kral:

GS ZORU SEVER KOY TAKIMLARINI DEGIL

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Dinç:

bu kupa bizim

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırp4wk448jn:

sağlık olsun :D

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti