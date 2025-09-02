Galatasaray-Rizespor Maçında Usulsüz Giriş: Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta biletsiz kişileri stadyuma soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan taşeron firmaya bağlı 2 güvenlik görevlisinden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün, 30 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında taşeron firma aracılığı ile güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişinin bileti olmayan şahısları usulsüz şekilde stadyuma soktuğu yönündeki şikayet üzerine inceleme yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, statta çalışan güvenlik görevlileri U.A. ve E.Z'nin usulsüz olarak stadyuma seyirci soktukları belirlendi.

Şüpheliler U.A. ve E.Z. ekiplerce gözaltına alındı.

U.A'nın evinde yapılan aramalarda kendi adına düzenlenmiş akreditasyon kart, yetkisiz olarak düzenlenmiş 3 sahte akreditasyon kart, suça konu bilgi ve belge barındırabileceği değerlendirilen USB bellek ve telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklanırken, E.Z. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Müsabakaya giriş anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, şüphelilerin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.