Fuzul ile Değişen Hayatlar Reklam Filmi Yayında

Fuzul'ün geçtiğimiz aylarda büyük ilgi gören "Yeni Bir Finans" mottolu sektörün ilk yapay zekâ destekli reklam filminin devamı niteliğindeki bu yeni film, tasarruf finansman modelinin ardındaki insan hikayelerini ve ilham veren değişimleri gözler önüne seriyor.

Yönetmen koltuğunda sektörün deneyimli ismi Serdar Erener'in yer aldığı ve Alametholistic imzası taşıyan reklam filmi, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu'nun katkısıyla hayat buluyor. Filmde, farklı meslek gruplarından bireylerin yalnızca 5 ay gibi kısa bir sürede Fuzul ile ev, araç ve iş yeri sahibi olma süreçleri, Murat Yıldırım'ın günlük yaşamda karşılaştığı samimi diyaloglar eşliğinde aktarılıyor.

Yıldırım'ın uçakta bir pilotla, restoranda bir şefle, bankada bir şube müdürüyle gerçekleştirdiği karşılaşmalar; bu kişilerin hayallerine ulaşma yolculuklarını gerçeklikten kopmadan, sıcak bir dille anlatıyor.

Derlen: "Tasarruf Sahipleri, Hayatlarına Değer Kattığımız Yol Arkadaşlarımız"

Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fuzul Ev olarak 33 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayallerine ulaşmasında güvenilir bir köprü oluyoruz. 'Fuzul ile Değişen Hayatlar' filmimizle, tasarruf finansman modelimizin salt bir finansal sistemden öte, hayatlara dokunan, somut ve hızlı çözümler sunduğunu vurgulamak istedik.

Sektörde bugüne kadar birçok ilke imza atmış bir marka olarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. İnsanların hayatlarına sadece ekonomik değil, duygusal olarak da katkı sunan bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Fuzul olarak, faydayı önceleyen yaklaşımımızla her zaman insanı merkeze alan çözümler geliştirdik.

33 yıldır süregelen bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle sadece geçmişte değil, gelecekte de bu ülkenin dört bir yanında aynı kararlılıkla devam edecek. Bizler, sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değil; insanların umutlarına ortak olan, onların hayatlarına değer katan bir yol arkadaşıyız."

Reklam Künyesi

Reklamın Başlığı: Fuzul ile Değişen Hayatlar

Reklamveren: Fuzul

Reklamveren Genel Müdürü: Sait Aytaç

Reklamveren Marka Müdürü: Banu Kaşlı Derlen

Reklamveren Temsilcileri: Kübra Akbal Kuru, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Merve Ay, Sueda Aydoğdu, Emir Adıgüzel, Mert Macit, Doğanay Akyel, Osman Can Polat

Yönetici Kreatif Direktörler: Zeynep Oray, Ozan Özüm Özbey

Kreatif Direktör : Necati Kaya

Kreatif Ekip Lideri: Çarman Çifter

Dijital İçerik Lideri : Aykut Akıncı

Müşteri İlişkileri: Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel

Ajans Prodüksiyon Direktörü: Gülin Sarpel

Strateji Direktörü : Berra Katlav

Strateji : Mervenaz Mete, Tuğçe Aydın, Enes Uçak

Yapım Şirketi: Ter Film

Yönetmen: Serdar Erener

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Görsel Efekt : Umut Deniz Tekin

Renk & Ses Miksaj : Sinefekt

Müzik: Jingle House

Link: Yeni Bir Finans Fuzul Şubelerinde Sizi Bekliyor!