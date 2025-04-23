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Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki polis memuru Göksel Özay, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Özay, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

MALATYA'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru Göksel Özay (49), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 14 Nisan Çarşamba günü meydana geldi. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan polis memuru Göksel Özay, aniden fenalaştı. Polis memuru, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan polis memuru Göksel Özay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedavisine devam edilen Göksel Özay, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polis memuru Özay, yarın Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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