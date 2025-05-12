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Futbol Maçında Yaralanma: Çocuğun Başına Koltuk Parçası Isabet Etti

Futbol Maçında Yaralanma: Çocuğun Başına Koltuk Parçası Isabet Etti
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İzmir'de Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan futbol maçı sırasında bir taraftarın tekme attığı plastik koltuk parçası, 7 yaşındaki Ç.G.'nin başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası B.K. tutuklandı.

İZMİR'de, Göztepe ile Hatayspor takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında B.K.'nin tekme atarak kırdığı plastik koltuk parçasının başına isabet ettiği Ç.G. (7), yaralandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan B.K., tutuklandı.

Göztepe ile Hatayspor futbol takımları arasında, dün Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Süper Lig müsabakasında B.K.'nin tekme attığı plastik koltuk parçalandı. Koltuğun kırılıp savrulan bir parçası, tribünde bulunan Ç.G.'nin başına isabet etti. Yaralanan Ç.G.'ye sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi. B.K., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. B.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "11.05.2025 tarihinde ilimizdeki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe-Atakaş Hatayspor takımları arasında oynanan Süper Lig futbol müsabakası sonrasında şüpheli B.K.'nin stadyumda bulunan plastik koltuğa tekme atma sonucu savrulan koltuk parçasının tribünde bulunan Ç.G. isimli çocuğumuzun baş bölgesine isabet ederek yaralanmasına neden olması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli 12.05.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve yapılan sorgusu neticesinde tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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