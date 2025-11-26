Haberler

Futbol Biletlerine Erişim Engeli: Soruşturma Başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarına ait biletlerin resmi kanallar dışında satıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı ve bazı internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen internet siteleri hakkında sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, futbol müsabakalarının biletlerinin, resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen 'www.kombinedevret.com', 'www.varbilet.com', 'www.biletwise.com', 'www.ticketfoni.com' ve 'www.ticketbix.com' isimli internet siteleri hakkında, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
