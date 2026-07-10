Albüm: Çin'in Fujian Eyaleti Önemli Bir Temiz Enerji Merkezi Haline Geldi

FUZHOU, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer enerji gibi yüksek kaliteli temiz enerji kaynaklarıyla öne çıkıyor.

Sahip olduğu temiz enerji potansiyeli ve coğrafi avantajlarının etkisiyle Fujian, son yıllarda akıllı yeni elektrik şebekeleri inşa ederek ülkenin güneydoğusundaki önemli temiz enerji merkezlerinden biri haline geldi.

Fujian, elektrik iletim hatlarının inşasını hızlandırırken kentsel ve kırsal dağıtım şebekelerini istikrarlı bir şekilde modernleştiriyor. Akıllı mikro şebekelerin inşasını da teşvik eden eyalet, temiz enerji avantajlarından sürekli olarak faydalanıyor ve akıllı yeni elektrik şebekeleri sayesinde enerji güvenliğini pekiştiriyor.

Kaynak: Xinhua