İSTANBUL Havalimanı'nda İran uçaklarına yer hizmeti verdiği gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alınan FUGO yer hizmetleri şirketi operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlara uygun, havacılık gerekliliklerini eksiksiz yerine getiren bir kuruluş olmamıza rağmen, mevcut koşulların sürdürülebilir olmaması sebebiyle şirketimiz 30 Kasım 2026 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı almak zorunda kalmıştır." denildi. Açıklamada personelin hak edişlerinin eksiksiz ödeneceğine de yer verildi.

ABD, İranlı havayollarına yer hizmeti verdiği gerekçesiyle Fugo Yer Hizmetleri'ni yaptırım listesine almıştı. Yaşanan sürecin ardından operasyonlarını sürdürmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden şirket yazılı bir açıklama yaptı.

'ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ'

Açıklamada, "Türk sivil havacılığına ve Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla 7 yıldır yasal izinler alarak, Türkiye'nin farklı illerinde yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketimiz Fugo Yer Hizmetleri A.Ş. faaliyetlerini sürdürmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Şirketimizin karşı karşıya kaldığı bu durumun temelinde, tamamen taraflı Türk düşmanı bir akademisyenin haberine dayandırılarak alınan kararlar ve bu kararların doğurduğu haksız ve hukuksuz olduğunu değerlendirdiğimiz yaptırımlar yer almaktadır. Sözkonusu haberin tarafsızlıktan uzak, tek taraflı bir bakış açısıyla kaleme alındığı ve gerçekleri çarpıttığı açıktır. Bu tür taraflı yayınların, sektörümüzde faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında önyargılı ve dayanaksız değerlendirmelere zemin hazırladığını üzülerek görmekteyiz." denildi.

'FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI ALMAK ZORUNDA KALMIŞTIR'

Açıklamanın devamında, "Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlara uygun, havacılık gerekliliklerini eksiksiz yerine getiren bir kuruluş olmamıza rağmen, mevcut koşulların sürdürülebilir olmaması sebebiyle şirketimiz 30 Kasım 2026 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı almak zorunda kalmıştır. Bu kararın alınmasında etkili olan taraflı değerlendirmeleri ve dayanaksız haberleri şiddetle kınıyoruz. Yedi yıllık faaliyet geçmişimiz boyunca sektöre kattığımız değer, ulusal ve uluslararası güvenlik kurallarını yerine getirdiğimiz, temel amacı yolcu ve bagajına hizmet sağlayan, yasal yükümlülükler ve sağladığımız istihdam ortadadır. Bu gerçeklerin, taraflı haberler ve önyargılı değerlendirmelerle gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

'PERSONELİN YASAL HAK EDİŞLERİ EKSİKSİZ ÖDENECEK'

Yer hizmetleri operasyonlarının durdurulmasının ardından personelin akıbetiyle ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Bu süreçte şirketimizin en kıymetli parçası olan çalışanlarımızın emeğine ve katkısına duyduğumuz saygının bir gereği olarak, tüm çalışanlarımızın yasal hak edişlerinin eksiksiz şekilde ödenmesi esas alınacaktır. Çalışanlarımızın bu süreçten en az etkilenmesi ve çalışma hayatlarına mümkün olduğunca kesintisiz devam edebilmeleri amacıyla, sektörde aynı faaliyet alanında görev alan şirket yetkilileriyle istihdam olanaklarına ilişkin görüşmelerimiz devam etmekte olup, gerekli girişimlerde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı