FTSO Üyelerine 40 Yıl Plaketi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına (FTSO) 40 yılı aşkın süredir kaydı bulunan ve halen faaliyet gösteren üyelere, plaket verildi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yaptığı açıklamada, 40 yıldan fazla süredir bölge ekonomisine sundukları katkılardan dolayı üyelerine teşekkür etti.

Fethiye ticaretinin yarım yüzyılına damga vurmuş isimleri onurlandırmak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Çıralı, 40 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak FTSO'ya kaydı bulunan üyelerden bir kısmını ziyaret ederek plaketlerini verdiğini bildirdi.

FTSO üyeleri arasında en eskisinin 65 yıl olmak üzere kesintisiz olarak kaydı devam eden 19 işletme bulunduğunu dile getiren Çıralı, 9 üyeye plaketlerinin takdim edildiğini, kalan plaketlerin takdimi için ise ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.

Takdim edilen plaketlerin sadece bir sembol değil, 40 yılı aşkın süren azme, çalışkanlığa ve Fethiye sevgisine saygı duruşu olduğunu vurgulayan Çıralı, şunları kaydetti:

"40 yıl, sadece bir zaman dilimi değil, aynı zamanda bir ömre bedel bir başarı hikayesi. Üyelerimiz 40 yılı aşkın süredir odamız çatısı altında, Fethiye'nin kalkınması için durmaksızın çalıştılar. Zorlu ekonomik dönemlerde, değişen dünya koşullarında, her biri kendi sektöründe birer öncü oldular. İş yerlerinde, üretim tesislerinde ve ofislerinde sadece kendi başarılarını değil, aynı zamanda bölgemizin refahını da inşa ettiler. Bu, gerçek bir bağlılık ve vefa örneğidir."