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FTSO Başkanı Osman Çıralı, üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı

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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı. Çıralı, ticari kariyerine ilişkin deneyimlerini paylaşırken, FTSO'nun bölgeye yatırımlar kazandırmak için çalıştığını vurguladı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, "Girişimciliğe Dair" söyleşisinde üniversite öğrencilerinin sorunlarını yanıtladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Topluluğunca fakültenin Umut Ertürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiyi, Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Coşkun ve akademik personel ile üniversite öğrencileri izledi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Coşkun, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturarak girişimcilik ruhunu önceleyecek bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, ilk olarak ticari kariyerine ilişkin önemli noktalarını öğrencilerle paylaştı.

FTSO'nun 122 yaşında Türkiye'nin en köklü odalarından biri olduğunu anlatan Çıralı, Fethiye ve Seydikemer'de ticari hayatın güvenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için gayret göstermenin yanında, bölgeye dev yatırımlar kazandırmak içinde gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Babadağ Teleferik'in FTSO tarafından bölgeye kazandırıldığını dile getiren Çıralı, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi için de aynı oranda hevesli ve istekli olduklarını belirtti.

Çıralı konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Staj konusunda öğrencilerin yardım istemesi üzerine öğrencilere kaydetmeleri için cep telefonu numarasını veren Çıralı, kendisini arayanlara yardımcı olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini sözlerine ekledi.

Söyleşi sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recai Coşkun tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edilen Çıralı, öğrencilerden alkış aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Türkiye Çıralı Ekonomi Güncel Haberler

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