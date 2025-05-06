Friedrich Merz Federal Mecliste Almanya'nın Yeni Başbakanı Oldu

Almanya'da, Friedrich Merz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Olaf Scholz'dan görevi devraldı.

Başbakan Merz ve bakanların Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta devir teslim töreni yapıldı.

Merz, törendeki konuşmasında, Scholz'a son 3,5 yıldır yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Başbakanlık makamının yüklendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Merz, "Ülkemizin sorunlarını kendi çabalarımızla bu Meclis'in içinde çözebileceğimize çok inanıyorum. Ben de kendime güveniyorum." dedi.

Scholz'un milletvekili olarak Mecliste faaliyetlerini sürdüreceğine işaret eden Merz, "Sizinle Alman Federal Meclisi'nde çalışmaktan da mutluluk duyuyorum. Anlaştığımız gibi tavsiyelerinizi ve yardımlarınızı memnuniyetle kabul edeceğim." diye konuştu.

Olaf Scholz da Merz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Scholz, Merz'in bugünden itibaren Almanya için özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Avrupa'da son yıllarda savaş, enerji krizi, yüksek enflasyon ve son olarak Avrupa'ya uygulanan Amerikan gümrük vergileri gibi sorunlarla uğraştıklarını dile getiren Scholz, "Ayrıca ülkemizi modernize etme ve iklim değişikliğiyle mücadele etme gibi devam eden görevlerle de uğraştık." dedi.

Gelecek yıllarda Federal Şansölyelikte yeni zorlukların yaşanmayacağı bir günün neredeyse olmayacağını öngörmenin zor olmadığını belirten Scholz, "Ama aynı kesinlikle şunu da söylüyorum ki Almanya bu sınavdan geçecek. Çünkü biz bir arada duran, Avrupa'da dostları, dünya çapında ortakları olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Federal Mecliste 325 milletvekilinin oyunu alarak Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti arasında kurulan hükümette başbakan seçilen Merz, yerel saatle 22.00'de ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık edecek.