Fransız milletvekili Portes, İsrailli eski komando hakkında soykırım suç duyurusunda bulundu

Fransız milletvekili Thomas Portes, bir spor etkinliğine katılmak için ülkesine gelen eski İsrailli komando hakkında Gazze Şeridi'nde soykırıma katıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Portes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de soykırıma katılan eski bir İsrailli komando şu anda Fransa'da." ifadesini kullandı.

Söz konusu İsrailli komandonun yönettiği askeri birliğin bölgede hastanelere yönelik saldırılara ve camilerin, okulların ve binaların yıkımına katıldığını belirten Portes, "İşlediği suçlar, savaş, soykırım suçları ve işkence eylemleri olarak nitelendirilebilir." dedi.

Portes, eski komando hakkında sorumluluklarının saptanması için soruşturma başlatılması talebiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Brüksel merkezli Hind Recep Vakfından (HRF) yapılan açıklamaya göre, Fransız milletvekilinin hakkında suç duyurusunda bulunduğu İsrailli komandonun adı Elitzur Gitler.

Hind Recep Vakfının Fransa merkezli Urgence Palestine (Acil Filistin) derneği ile yürüttüğü araştırma kapsamında, Gitler'in kasım 2023 ve nisan 2024 tarihleri arasında Gazze'deki soykırım boyunca sivilleri ve koruma altındaki altyapıları hedef alan operasyonlara dahil olduğu belgelendi.

Hind Recep Vakfı ve Urgence Palestine derneği, Gitler hakkında ön soruşturma başlatılmasını ve şüphelinin İsrail'e dönmesini engellemek için tedbirler alınmasını talep etti.

Hind Recep Vakfının Hukuk Direktörü Natacha Bracq, "Bu engeller var oldukça, Fransa, soykırımcılar için bir güvenli liman olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bracq, belgelenmiş vahşetlere gönüllü olarak katılan kişilerin, yalnızca geçerli bir pasaportu veya davetiyesi olduğu için Paris yakınlarında serbestçe gezip Fransa'da spor etkinliklerine katılabilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Söz konusu kişi, Uluslararası Roundnet Federasyonu tarafından Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Champigny-sur-Marne kentinde 2-6 Eylül'de düzenlenen Dünya Roundnet Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkede bulunuyor.

Kaynak: AA