Haberler

Fransız mahkemesi Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafı kararını iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da mahkeme, Deauville Belediyesinin uluslararası spor fotoğrafları festivalinde Filistinli fotoğrafçının Gazze'de çektiği fotoğrafı kaldırma kararını iptal etti. Mahkeme, belediyenin kararını hukuka aykırı buldu.

Fransa'da mahkeme, Deauville Belediyesinin kasabada düzenlenen uluslararası spor festivalinde Filistinli fotoğrafçının Gazze'de çektiği fotoğrafı kaldırma kararını iptal etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Normandiya bölgesindeki ünlü sahil kasabası Deauville'de yapılan uluslararası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali'nin ayrımcılık tartışmaları ile gündeme gelmesinin ardından sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu Observatoire de la liberte de creation (OLC) yargı yoluna gitti.

OLC, Deuville Belediyesinin Filistinli bir fotoğrafçının Gazze'de çektiği bir fotoğrafı festivalden kaldırma kararına karşı mahkemeye başvurdu.

Deuville'in bağlı olduğu Caen İdari Mahkemesi, belediyenin söz konusu fotoğrafı kaldırma kararını iptal etti.

Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafı kaldırılmıştı

Kasabada 6 Haziran'da başlayan festivalde sergilenen fotoğraf ağustos ortalarında belediyenin verdiği kararla kaldırılmıştı.

Festival organizatörleri, isimsiz gelen bazı talepler üzerine Associated Press (AP) için çalışan Filistinli Jehad Alshrafi'nin fotoğrafının kaldırıldığını doğrulamış, bu fotoğrafı bir grup bisikletçinin yer aldığı başka bir fotoğrafla değiştirmişti.

Festivale ev sahipliği yapan yerel yetkililerin fotoğrafı festivalden kaldırma kararı, sol kanattan Fransız siyasetçilerin ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Filistinli Alshrafi'nin 14 Şubat'ta çektiği fotoğrafta, Gazze'de yıkıntıların arasında Gazzeli ve Mısırlı oyuncuların futbol oynadığı görülüyordu.

Uluslarası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali, 6 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti

Her eve giren 36 yıllık Türk markasından kötü haber
Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi
İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Bakan Kacır milat olacak tarihi duyurdu

İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Tarih verildi
Bu adam bu sporu yapıyor! Takla atarak yine asist yaptı

Başkalarının normal yapamadığını bu şekilde yapıyor
Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı

Aklından ne geçiyor? Yaptığı paylaşım dünyayı tedirgin edecek cinsten
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor