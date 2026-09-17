Fransa ve Ürdün, askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek istiyor

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Fransa ve Ürdün'ün askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek istediği açıklandı.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki temasların ardından Fransa-Ürdün ortak bildirisini yayımladı.

Bildiride liderlerin, ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiği ve Fransa ve Ürdün'ün "sağlam dostluğu, güvene ve karşılıklı saygıya dayanan derin bağlarına" vurgu yaptığı belirtildi.

Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin hayati olduğuna ve bölgesel gerilimi düşürmek için de karşılıklı istişarelerin önemine dikkati çeken liderler, iki ülke arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını da temel bir adım olarak niteledi.

Lübnan'ın su projesine destek

Liderler, iki ülke arasında ekonomik işbirliğini genişletme ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklar geliştirme arzusunu da teyit etti.

Ürdün'ün su kriziyle mücadelede hayati öneme sahip Fransa'nın desteklediği Ürdün Ulusal Su İletim Projesine Fransız şirketlerinin katılım sağlaması ve finansal desteğin seferber edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalan liderler, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda da kararlılıklarını yineledi.

Orta Doğu'da diplomatik çözüm ve su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması çağrısı

Liderler, Orta Doğu'daki gerilimden endişe duyduklarını dile getirerek, ilgili tüm aktörlerin diplomasi ve diyalog yoluyla gerilimi düşürmek için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Macron, İran'ın Ürdün'ü hedef alan saldırılarını şiddetle kınarken iki lider Hürmüz Boğazı'nda, Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Lübnan ordusuna desteklerini teyit eden liderler, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Akabe Süreci adı verilen Lübnan ordusuna destek konferansına hazırlık niteliğindeki toplantının açılışını yaptı.

İsrail'e işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi çağrısıı

İsrail-Filistin meselesine ilişkin ise liderler, iki devletli çözüm vurgusu yaparak egemen bir Filistin devletinin kurulması için açık bir takvime göre somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan liderler, Batı Şeria'nın her türlü işgaline, İsrail'in halkı yerinden etme girişimlerine ve yasa dışı E1 projesine karşı olduklarını da vurguladı.

Liderler, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statülerinin korunmasının gerekliliğini yineledi.

Macron ve Kral 2. Abdullah, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz sağlanması ve sivillerin korunmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik ateşkes planının da hayata geçirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına son vermesi, işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na uymasını isteyen liderler, bu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki olası sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA