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Fransa İsveç'i 3-0, Meksika da Ekvadoru 2-0 Yenerek Son 16 Turuna Kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, İsveç'i 3-0; Meksika ise Ekvador'u 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa İsveç'i 3-0, Meksika da Ekvador'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

2026 FIFA Dünay Kupası'nın son 32 turunda maçlar devam ediyor. Fransa, İsveç'i Mbappe'nin 45. ve 74. dakikalarda, Barcola'nın 53. dakikada attığı gollerle 2-0 yendi. Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

Ev sahibi Maksika da Quinones 22. dakikada ve Jimenez'in 31. dakikada attığı golle Ekvador'u kupa dışında bıraktı. Meksika son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyet'nin galibiyle karşılacak.

Kaynak: ANKA
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