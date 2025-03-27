Fransa, Ukrayna'ya 2 Milyar Euro Ek Yardımda Bulunacak

PARİS, 27 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (solda), Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlıyor, 26 Mart 2025.

Macron çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 2 milyar euro (2,2 milyar ABD doları) tutarında ek yardımda bulunacaklarını açıkladı. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)