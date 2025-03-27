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Fransa, Ukrayna'ya 2 Milyar Euro Ek Yardımda Bulunacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlayarak ülkelerine 2 milyar euro ek yardım yapılacağını duyurdu.

PARİS, 27 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (solda), Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlıyor, 26 Mart 2025.

Macron çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 2 milyar euro (2,2 milyar ABD doları) tutarında ek yardımda bulunacaklarını açıkladı. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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