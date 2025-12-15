Haberler

Fransa ile GKRY arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, beraberindeki GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Elysee Sarayı'nda stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, ikili ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i ağırladı.

Macron, Hristodulidis ile düzenlediği ortak basın toplantısında GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Konseyinin dönem başkanlığını üstleneceği 2026 yılının ilk yarısından önce GKRY liderini Paris'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

GKRY ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını ve bunun ikili ilişkilerde "önemli" bir aşama olduğunu açıklayan Macron, "Fransa'ya duyduğu güvenden dolayı" Hristodulidis'e teşekkür etti.

Macron, anlaşmanın ikili ilişkileri çevre, kültür, eğitim, inovasyon, ekonomi ve savunma alanında bir üst seviyeye taşıdığını ve "stratejik özerklik" üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Hristodulidis ile Doğu Akdeniz'deki "ortak çıkarlar" dahil, düzensiz göçmen sorunundan Suriye ve Lübnan'a birçok konuyu görüştüklerini dile getiren Macron, ayrıca görüşmede Fransa'nın "Kıbrıs sorununun adil, küresel ve kalıcı çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunu ne kadar desteklediğinin" ele alındığını söyledi.

Macron, kıtadaki güvenlik tehditlerine karşı güçlü ve egemen Avrupa ortak vizyonunu paylaştıklarını belirtti.

Hristodulidis de Fransa'nın ikili ilişkiler bağlamında "güvenilir ve yakın" ortak olduğunu, iki ülkenin ortak çıkarlara ve stratejik vizyona sahip bulunduğunu söyledi.

Avrupa'da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini bir kez daha dile getiren Nikos Hristodulidis, Fransa ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
title