Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Şam'da: İkili İlişkiler ve İşbirliği Masada

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Orta Doğu turu kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, görüşme Şam'daki Tişrin Sarayı'nda gerçekleştirildi. Taraflar, Fransa-Suriye ilişkilerinin yanı sıra siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Barrot'nun Şam ziyareti, Suriye'den başlayarak bölge ülkelerini kapsayan diplomatik temaslar çerçevesinde gerçekleşirken, görüşmenin bölgesel gelişmelerin gölgesinde yapılması dikkat çekti. Bölge medyasında yer alan haberlere göre, Barrot, Şam'ın yanı sıra Bağdat ve Erbil'e de ziyaretlerde bulunacak.