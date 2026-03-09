Fransa Dışişleri Bakanı'ndan, "küresel stratejik denklemin bilinmeyen değişkeninin Avrupa olduğu" yorumu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD ve Çin rekabetinin kızıştığı küresel stratejik denklemi değiştirebilecek "bilinmeyen değişkenin Avrupa olduğunu" söyledi.

Barrot, AB'nin her yıl Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Orta Doğu'da yaşananların ve Rusya-Ukrayna Savaşının iki büyük güç olan ABD ile Çin arasındaki rekabeti geri plana atmadığını belirten Barrot, Çin'in 20. yüzyılın süper gücü olan ABD'ye karşı uluslararası düzende üstünlük tesis etme çabalarının meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi.

Barrot, Çin'in ABD dahil dünyanın diğer ekonomilerini kendisine bağımlı hale getirmeyi başardığını ve geçen yıl 1 trilyon doları aşkın ticaret fazlası verdiğini kaydetti.

Çin'in yalnızca ekonomik alanda değil, Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi uluslararası oluşumlarda da etkin rol oynayarak diplomatik ve askeri etkisini genişlettiğini ifade eden Barrot, bu durum karşısında ABD dış siyasetinde de aks değişikliği olduğuna işaret etti.

ABD'nin Çin'in yükselişini önlemek için Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışma dahil yeni bir strateji ortaya koyduğuna değinen Barrot, "ABD ve Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) yapısına alternatif farklı oluşumlara destek vererek rekabeti kızıştırdığı" yorumunu yaptı.

Ancak Barrot, birbirine rakip iki büyük güç ekseni olan ABD ve Çin etrafında oluşan yeni düzenin "bilinmeyen değişkeninin Avrupa" olduğunu ve denklemdeki değişikliği yine Avrupa'nın sağlayabileceğinin altını çizdi.

Barrot, "Evet Avrupa küresel stratejik denklemin büyük bilinmeyenidir. Çünkü dünyanın acımasızlığına karşı direniş burada, Avrupa'da örgütlenir. Güney Doğuasya'dan Latin Amerika'ya, özgür ve özgür kalmaya kararlı halklar Avrupa'nın ayağa kalkmasını ve denge yolunu göstermesini bekliyor." dedi.

AB elitleri Avrupa halkının istek ve ihtiyaçlarına daha çok kulak vermeli

Farklı motivasyonlar ile Çin ve ABD'nin Avrupa'yı "denklemden silmeye çalıştığı" görüşünü paylaşan Barrot, "Avrupa ruhunun her türlü totalitarizme karşı bir direniş ruhu" olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin (AB) birçok ülke için "umut verici siyasi bir ideal" olduğunu söyledi.

Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadelerini anımsatarak, "Avrupa medeniyetinin çöküş içinde olduğunu düşünenlerin kendi zayıflıklarına odaklanması gerektiğini" belirtti.

Öte yandan, Avrupa demokrasilerine de "bir yorgunluğun" eşlik ettiğini ve Avrupalıların "demokrasinin artık kendilerini küresel çalkantılardan koruyamadığı hissine kapıldığını" kabul eden Barrot, AB yönetim elitlerinin halkın istek ve ihtiyaçlarına daha çok kulak vermesi gerektiğini dile getirdi.

Barrot, "AB, siyasi örgütümüz tehlikede. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz ama Avrupa ancak halklarıyla yeni bir anlaşma yaparsa kendini ispatlayabilir." diye konuştu.

AB'nin "üye devletlerin seçimlerine yabancı müdahalelere" ve "Avrupa'nın demokrasisini ve toprak bütünlüğünü hedef alan ABD'ye de hayır demeyi bilmesi gerektiğini" kaydeden Barrot, "Unutmayalım, ABD'nin Avrupa'ya hayati ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Barrot, AB'nin elinde ticaret savaşlarına karşı koyacak "çok güçlü araçlar" olduğunu yineleyerek, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası misyonlarının operasyonel işbirliğinin yanı sıra siyasi ortaklıklar kurulması için de etkin olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.