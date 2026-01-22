Haberler

Fransa: Trump'ın Avrupalı ülkelere uygulamayı planladığı gümrük vergilerini durdurma kararı olumlu işaret

Güncelleme:
Fransa, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik gümrük vergilerini askıya alma kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Maliye Bakanı Roland Lescure, bu adımı 'doğru yöne gidişatın ilk olumlu işareti' olarak nitelendirdi.

Fransa'da hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik yaklaşımları nedeniyle 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren uygulamayı planladığı gümrük vergilerini askıya alma kararının "olumlu bir işaret" olduğunu belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Fransız radyosu RTL'de katıldığı programda, Trump'ın gümrük vergilerini askıya alma kararını "doğru yöne gidişatın ilk olumlu işareti" olarak nitelendirdi.

Bakan Lescure, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği İsviçre'nin Davos kasabasındaki görüşmelerden beklentilerinin "gerilimi azaltmak olduğu ve şu an da gerilimin azaldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Grönland'a ilişkin gelişmeler konusunda da Lescure, yine de "temkinli" olunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "anlaşma çerçevesi"

ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Haberler.com
