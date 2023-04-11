Fransa'da Paskalya'da Çikolata Satışları Arttı

Fransa'da çoğu insan için Paskalya, aile ve arkadaşlarla bir araya gelme zamanı. Aynı zamanda Fransızların çikolata tüketmesi için de bir vesile. SES 1 (Fransızca): CLAIRE, Müşteri"Çocuklarımıza Paskalya çikolatası almaya geldik.

Fransa'da çoğu insan için Paskalya, aile ve arkadaşlarla bir araya gelme zamanı. Aynı zamanda Fransızların çikolata tüketmesi için de bir vesile.

SES 1 (Fransızca): CLAIRE, Müşteri

"Çocuklarımıza Paskalya çikolatası almaya geldik. Sevdikleri karakterleri seçiyorlar."

Çikolata üreticileri paskalya yumurtalarının yanı sıra tavuk, balık ve daha pek çok farklı şekildeki çikolatayı da satıyor. Hatta müşterilerine paskalya çöreği yapmayı öğretmek için atölyeler bile açıyor.

SES 2 (Fransızca): BEATRICE, Paskalya çikolata atölyesi katılımcısı

"Çırpılmış kremayı sabitlemek, kremalı pasta yapmak... Bize her zaman küçük öğütler veriyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lyon kentinden bildiriyor.(XHTV)