Fransa'da milletvekili genel seçimleri için ittifaklar şekilleniyor

Fransa'da 12 ve 19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek milletvekili genel seçimi için çevreci ve sol partiler arasındaki ittifakın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi etrafında bir diğer ittifak oluşmaya başladı.

Sol cephesinde, "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) adı altında oluşan ittifak için Fransa Boyun Eğmeyen Partisi (LFİ), önce Yeşiller Partisi (EEVL) ardından bu hafta Komünist Partisi (PCF) ile anlaştı.

LFİ'nin dün prensipte anlaştığı Sosyalist Parti'nin (PS) nihai kararını önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, LFİ ile Yeni Antikapitalist Parti (NPA) arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Nupes ittifakı, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirleneceği seçimde, her seçim bölgesinde tek bir aday çıkarmayı hedefliyor. Buna göre seçime Yeşillerden 100, PS'den 70, PCF'den 50 kişi milletvekili adayı olabilecek.

En fazla aday sunacak olan LFİ'nin milletvekili aday sayısı ise ittifak netleşince ortaya çıkacak. LFİ'nin yaklaşık 350 aday sunması bekleniyor.

Öte yandan gelecek milletvekili seçimleri için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında "Birlikte" adını alan bir konfederasyon kuruldu.

Söz konusu konfederasyon, ismi değiştirilerek "Renaissance" (Yeniden Doğuş) adını alan LREM partisinin yanı sıra, Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşuyor.

Parti yetkililerinin yaptığı ortak basın açıklamasıyla duyurulan ittifaka, iktidar partisine yakın diğer küçük partilerin de dahil olması bekleniyor.